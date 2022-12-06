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Минобороны: в ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29

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Авиацией ВКС России в Донецкой Народной Республике сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Минобороны: в ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29
  • AP

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

5 декабря стало известно, что авиация ВКС России сбила украинские военные самолёты Су-25 и МиГ-29 в небе над ДНР.

Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в районе Красноармейска. 

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