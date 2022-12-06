Минобороны: в ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29

Авиацией ВКС России в Донецкой Народной Республике сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

5 декабря стало известно, что авиация ВКС России сбила украинские военные самолёты Су-25 и МиГ-29 в небе над ДНР.

Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в районе Красноармейска.