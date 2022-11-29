«Разгул нацистского террора»: на подконтрольной Киеву Херсонщине украинские военные из-за денег убили мать и сына

Внесудебные расправы над мирными жителями происходят на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Так, глава одного из районов Херсонщины сообщил, что украинские военные из-за денег насмерть забили мать и сына. По его словам, в целом ситуацию в занятых ВСУ районах можно назвать «разгулом нацистского террора». Ранее уже сообщалось, что представители киевского режима проводят репрессии против мирных жителей правобережной части Херсонской области.

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинскими военными из-за денег были убиты мать и сын. С таким заявлением выступил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — RT)», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сложившуюся в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины обстановку можно охарактеризовать, как «разгул нацистского террора».

«То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И всё это поддерживается мировым сообществом так называемым — Европой», — подчеркнул Барбашов.

Ранее в администрации Херсонской области сообщали, что ВСУ проводят репрессии против жителей правобережной части региона. При этом агентство Associated Press публиковало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам. По данным РИА Новости, украинские силовики расстреляли 39 человек, ещё 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

Попытки ВСУ активизировать наступление в ЛНР

Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пыталось прорвать нашу линию обороны сразу с трёх направлений. Все атаки были отражены», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции.

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Он также сообщил о резком всплеске смертности среди раненых солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях: «Данный факт вызван несвоевременным оказанием помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта и нехваткой койко-мест в госпиталях».

Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны ВСУ по Сватову было выпущено три снаряда из артиллерийского орудия 155 мм. В результате обстрела был разрушен один жилой дом, ещё четыре строения повреждено.

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ

Один мирный житель Ворошиловского района Донецка погиб в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 31 раз подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые выпустили 147 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также реактивных снарядов системы залпового огня «Град», «Ураган» и HIMARS.

«Под вражеским огнём оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица, город Донецк (Ворошиловский, Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Квашино», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов оказалось повреждено 16 домостроений в Ленинском, Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.