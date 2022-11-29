«Разгул нацистского террора»: на подконтрольной Киеву Херсонщине украинские военные из-за денег убили мать и сына
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На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинскими военными из-за денег были убиты мать и сын. С таким заявлением выступил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.
«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — RT)», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
По его словам, сложившуюся в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины обстановку можно охарактеризовать, как «разгул нацистского террора».
«То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И всё это поддерживается мировым сообществом так называемым — Европой», — подчеркнул Барбашов.
Ранее в администрации Херсонской области сообщали, что ВСУ проводят репрессии против жителей правобережной части региона. При этом агентство Associated Press публиковало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам. По данным РИА Новости, украинские силовики расстреляли 39 человек, ещё 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.
Попытки ВСУ активизировать наступление в ЛНР
Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пыталось прорвать нашу линию обороны сразу с трёх направлений. Все атаки были отражены», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские войска несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции.
Он также сообщил о резком всплеске смертности среди раненых солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях: «Данный факт вызван несвоевременным оказанием помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта и нехваткой койко-мест в госпиталях».
Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны ВСУ по Сватову было выпущено три снаряда из артиллерийского орудия 155 мм. В результате обстрела был разрушен один жилой дом, ещё четыре строения повреждено.
Обстрелы ДНР со стороны ВСУ
Один мирный житель Ворошиловского района Донецка погиб в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 31 раз подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые выпустили 147 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также реактивных снарядов системы залпового огня «Град», «Ураган» и HIMARS.
«Под вражеским огнём оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица, город Донецк (Ворошиловский, Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Квашино», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов оказалось повреждено 16 домостроений в Ленинском, Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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