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«Разгул нацистского террора»: на подконтрольной Киеву Херсонщине украинские военные из-за денег убили мать и сына

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Роман Шимаев
Внесудебные расправы над мирными жителями происходят на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Так, глава одного из районов Херсонщины сообщил, что украинские военные из-за денег насмерть забили мать и сына. По его словам, в целом ситуацию в занятых ВСУ районах можно назвать «разгулом нацистского террора». Ранее уже сообщалось, что представители киевского режима проводят репрессии против мирных жителей правобережной части Херсонской области.
«Разгул нацистского террора»: на подконтрольной Киеву Херсонщине украинские военные из-за денег убили мать и сына
  • AP
  • © Bernat Armangue

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинскими военными из-за денег были убиты мать и сын. С таким заявлением выступил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — RT)», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сложившуюся  в занятых украинскими войсками районах правобережной части Херсонщины обстановку можно охарактеризовать, как «разгул нацистского террора».

«То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав. То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И всё это поддерживается мировым сообществом так называемым — Европой», — подчеркнул Барбашов.

Ранее в администрации Херсонской области сообщали, что ВСУ проводят репрессии против жителей правобережной части региона. При этом агентство Associated Press публиковало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам. По данным РИА Новости, украинские силовики расстреляли 39 человек, ещё 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

Попытки ВСУ активизировать наступление в ЛНР

Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пыталось прорвать нашу линию обороны сразу с трёх направлений. Все атаки были отражены», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции.

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Он также сообщил о резком всплеске смертности среди раненых солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях: «Данный факт вызван несвоевременным оказанием помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта и нехваткой койко-мест в госпиталях».

Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны ВСУ по Сватову было выпущено три снаряда из артиллерийского орудия 155 мм. В результате обстрела был разрушен один жилой дом, ещё четыре строения повреждено.

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ

Один мирный житель Ворошиловского района Донецка погиб в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 31 раз подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые выпустили 147 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также реактивных снарядов системы залпового огня «Град», «Ураган» и HIMARS.

«Под вражеским огнём оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица, город Донецк (Ворошиловский, Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Квашино», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов оказалось повреждено 16 домостроений в Ленинском, Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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