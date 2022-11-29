Пленный украинский военный сообщил о распространении наркомании в ВСУ

Военные ВСУ активно употребляют наркотики на фронте. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВС Украины Владимир Масюк.

Как информирует РИА Новости, в его телефоне было обнаружено видео, на котором видно, как украинские военные употребляют наркотики.

«Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали», — сообщил Масюк.

Он добавил, что запрещённые вещества постоянно употребляли два человека из 11, остальные — иногда.

В материале отмечается, что в телефоне пленного также была обнаружена фотография, на которой группа бойцов стоит с флагами Соединённых Штатов и Украины.

«Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили учебку», — пояснил Масюк.

13 ноября стало известно, что в обнаруженных в Рубежном в Луганской Народной Республике лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе.

19 октября пленные украинские военнослужащие рассказали, что некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.