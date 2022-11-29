Узнать больше

На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

Короткая ссылка
На подконтрольной киевским властям правобережной части Херсонской области из-за денег произошло убийство матери и сына.

Об этом заявил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Как информирует РИА Новости, он рассказал, что всех неугодных, на которых «показали пальцем» украинские агенты, забивали насмерть.

«Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — RT)», — сказал Барбашов.

То, что в те места, где проходит «фильтрация», не допускают журналистов западных СМИ, свидетельствует о том, что происходящее там «не имеет никакого отношения к законности», добавил он.

Ранее Барбашов сообщил, что киевские власти, контролирующие Снигирёвский район Херсонской области после выхода оттуда ВС России, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам. 

Военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий, который вернулся из украинского плена, рассказал, как украинские силовики издеваются над пленными в лагере, расположенном в Днепропетровске.

Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить