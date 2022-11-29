На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

На подконтрольной киевским властям правобережной части Херсонской области из-за денег произошло убийство матери и сына.

Об этом заявил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Как информирует РИА Новости, он рассказал, что всех неугодных, на которых «показали пальцем» украинские агенты, забивали насмерть.

«Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — RT)», — сказал Барбашов.

То, что в те места, где проходит «фильтрация», не допускают журналистов западных СМИ, свидетельствует о том, что происходящее там «не имеет никакого отношения к законности», добавил он.

Ранее Барбашов сообщил, что киевские власти, контролирующие Снигирёвский район Херсонской области после выхода оттуда ВС России, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам.

Военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий, который вернулся из украинского плена, рассказал, как украинские силовики издеваются над пленными в лагере, расположенном в Днепропетровске.

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