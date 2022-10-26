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Вернувшийся из плена рассказал об издевательствах украинских силовиков в Днепропетровске

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Военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий, который вернулся из украинского плена, рассказал, как украинские силовики издеваются над пленными в лагере, расположенном в Днепропетровске.
Вернувшийся из плена рассказал об издевательствах украинских силовиков в Днепропетровске
  • РИА Новости

По его словам, украинские силовики «очень жёстко издевались» над пленными и унижали их.

«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из ДНР на Украине.

По данным СК, бойцам предоставлялось скудное питание, их систематически оскорбляли. Также ко всем содержавшимся в лагере «Запад-1» во Львовской области, включая инвалидов на костылях, применялась сила.

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