Вернувшийся из плена рассказал об издевательствах украинских силовиков в Днепропетровске
- РИА Новости
По его словам, украинские силовики «очень жёстко издевались» над пленными и унижали их.
«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из ДНР на Украине.
По данным СК, бойцам предоставлялось скудное питание, их систематически оскорбляли. Также ко всем содержавшимся в лагере «Запад-1» во Львовской области, включая инвалидов на костылях, применялась сила.