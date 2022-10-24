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СК России расследует «близкие к пыткам» условия содержания пленных из ДНР на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из ДНР на Украине
СК России расследует «близкие к пыткам» условия содержания пленных из ДНР на Украине
  • РИА Новости

Об этом СК России сообщает в Telegram.

«Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факты совершения пыток в одном из лагерей на территории Украины... В рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, вернувшиеся военнослужащие ДНР рассказали об условиях содержания в плену, которые «были близки к пыткам».

Добавляется, что бойцам предоставлялось скудное питание, их систематически оскорбляли. Кроме того, ко всем содержавшимся в лагере «Запад-1» во Львовской области, включая инвалидов на костылях, применялась сила.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.

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