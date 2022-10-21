Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.

«Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили. Я знаю, в каких условиях (вы. — RT) содержались, противник ни перед чем не останавливается — где может навредить, где может сделать больно», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Он добавил, что вытаскивать пленных бойцов «из лап этих негодяев» непросто, но важнейшая задача в том, чтобы вытащить каждого.

17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.