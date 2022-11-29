Мэр Снигирёвки: киевские власти арестовали сотрудников российской администрации города
«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — цитирует его РИА Новости.
Барбашов отметил, что арестованные сотрудники «спасали людей», оформляли пенсионные выплаты, которые в несколько раз превышают пенсии, назначенные Киевом.
По его словам, в Снигирёвке, как и по всей Херсонской области, происходит «разгул террора».
17 ноября в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части региона.