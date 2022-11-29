Мэр Снигирёвки: киевские власти арестовали сотрудников российской администрации города

Киевские власти, контролирующие Снигирёвский район Херсонской области после выхода оттуда ВС России, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Барбашов.

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — цитирует его РИА Новости.

Барбашов отметил, что арестованные сотрудники «спасали людей», оформляли пенсионные выплаты, которые в несколько раз превышают пенсии, назначенные Киевом.

По его словам, в Снигирёвке, как и по всей Херсонской области, происходит «разгул террора».

17 ноября в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части региона.