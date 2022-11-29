Погодные условия и нехватка сил затрудняют ВСУ эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им выехать в места, где большое скопление раненых», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, в рядах украинской армии также наблюдается нехватка специалистов-медиков.

Ранее британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.