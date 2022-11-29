Народная милиция ЛНР: непогода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых
- РИА Новости
Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им выехать в места, где большое скопление раненых», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, в рядах украинской армии также наблюдается нехватка специалистов-медиков.
Ранее британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.