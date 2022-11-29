Рогов: призыв МАГАТЭ к Киеву прекратить огонь по ЗАЭС помог бы разрядке ситуации

Призыв МАГАТЭ к Киеву перестать обстреливать Запорожскую АЭС мог бы способствовать разрядке ситуации вокруг станции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По крайней мере, те, кто совершают военные преступления, занимаются ядерным терроризмом со стороны (киевского. — RT) режима, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится», — цитирует его ТАСС.

При этом, по мнению Рогова, в случае этого призыва у украинских властей «началась бы истерика» и появились бы заявления, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси «подкуплен».

Он добавил, что Киев приказывает армии обстреливать станцию, поскольку уверен в своей безнаказанности, и «неотвратимость наказания» — единственное, что может его остановить.

Подобный призыв МАГАТЭ повысил бы уровень доверия к агентству, считает Рогов.

26 ноября замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума «Атомэкспо» в Сочи заявил, что попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».

Кроме того, власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Станция остаётся под контролем России, заявили в администрации.