МАГАТЭ: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы»

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы». Об этом сообщил РИА Новости замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба». Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — приводит агентство его слова.

Чудаков пояснил, что контайнмент — герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов — представляет собой трёхметровую бетонную стену и не противостоит артиллерийскому удару.

«Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (в Иране. — RT) в своё время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента», — отметил он.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.