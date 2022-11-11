Погиб один мирный житель: украинские военные за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Один гражданский погиб, ещё трое пострадали в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Также было повреждено 25 домостроений. В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено 135 боевых снарядов, в том числе из РСЗО HIMARS. Наряду с этим в Запорожской области сообщили, что киевский режим скопил у региона по меньшей мере 5 тыс. наёмников, преимущественно из Польши.

В результате обстрелов со стороны украинских военных за прошедшие 24 часа погиб один мирный житель Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица (мужчины) в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 33 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 135 единиц различных боеприпасов, в том числе из РСЗО HIMARS.

«Повреждены 25 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой и Александровке, Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Уничтожение украинской ДРГ и гаубицы

Подразделение миномётчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу в Запорожской области, передаёт РИА Новости.

«Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их (вооружённых формирований Украины. — RT) боевые точки выявляются и уничтожаются», — сказал командир миномётного расчёта.

При этом на Николаево-Криворожском направлении при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» была поражена 152-мм гаубица ВС Украины.

Отмечается, что под удар беспилотника попали орудие и его персонал, заметивший угрозу «в последний момент».

Скопление польских наёмников

Более 5 тыс. польских наёмников, воюющих на стороне киевского режима, сосредоточены на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наёмников. По нашим оценкам, только польских наёмников насчитывается свыше 5 тыс.», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в рядах «солдат удачи» множество выходцев из Грузии, а также представителей международных террористических группировок, в числе которых «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»**.

Накануне Рогов отмечал, что на стороне украинских войск воюют иностранные наёмники из 34 государств.

Взятие Павловки

Оперативно-боевое тактическое формирование ДНР и морпехи из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ проявили героизм при взятии Павловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что не останавливаются, делают своё дело», — цитирует его РИА Новости.

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Он также оценил своё попадание в санкционный список Польши. По его словам, это решение может быть связано с тем, что его формирование массово уничтожило польских наёмников в ходе СВО.

«Я им хочу сказать огромные слова благодарности, потому что они таким образом, получается, вознаградили нашу команду, отметив нас как тех людей, которые наносят им реальный ущерб. То есть «войску дьявола», в котором состоит и Польша, наносится максимальный ущерб, и, хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой на пике этой борьбы», — добавил Алаудинов.

Ограничения полётов

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России в связи с проведением СВО, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 мск 21 ноября 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорты страны работают в штатном режиме.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.