«За прошедшие сутки»: три человека погибли в ДНР в результате обстрелов ВСУ

За последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли три человека, ранения получили шесть гражданских лиц, следует из сводки ДНР в СЦКК. В общей сложности территория республики за прошедшие 24 часа была обстреляна 34 раза. Наряду с этим врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о возвращении 35 бойцов Народной милиции из украинского плена. По его словам, в ближайшее время все освобождённые пройдут медобследование и реабилитацию.

В результате обстрелов вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки погибли три человека, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, а также в ранее освобождённых Владимировке и Мариуполе», — говорится в сообщении.

При этом ещё шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 34 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 138 единиц различных боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов.

«Повреждены восемь домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, Владимировке, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Возвращение бойцов ЛНР из украинского плена

Группа бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики вернулась в Луганск после освобождения из украинского плена, сообщил в своём Telegram-канале врио главы республики Леонид Пасечник.

«Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» — написал он.

По его словам, все вернувшиеся пройдут медобследование и реабилитацию. «Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков!» — добавил Пасечник.

Напомним, что 3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории «возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность». Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 освобождённых — из ДНР и ЛНР.

Подполье Николаева

Представитель пророссийского подполья Николаева, именующий себя Саботажем, раскрыл ряд адресов, куда переместились сотрудники местного управления Службы безопасности Украины, чтобы не попасть под российские ракетные удары, передаёт РИА Новости.

«Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилётов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах, и частью из них поделюсь... На улице Адмиральская, дом 18, находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1а, находится «наружка» — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается. Корабелов, 2а — там находится гараж. Не сильно секретное здание, но если туда попадёт ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», — сказал он.

Активист также назвал место, откуда глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики: «Мне шепнули, что он снимает свои видосы в центре занятости на улице Никольской, 68, со стороны Шнеерсона. А возле ЖК «Адмирал» паркует свой транспорт».

Террористы на стороне ВСУ

На стороне украинских войск воюют иностранные наёмники из 34 государств, а также представители международных террористических формирований. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская, и даже уже арабская», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

В частности, по его словам, на стороне ВСУ воюют боевики «Джабхат ан-Нусры»* и «Исламского государства»**, которых завезли представители Турции и США.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.