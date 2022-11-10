Пасечник: группа бойцов ЛНР вернулась в Луганск после освобождения из плена
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Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — написал он в Тelegram.
Пасечник рассказал, что все вернувшиеся из плена пройдут медобследование и реабилитацию.
Ранее освобождённый в рамках обмена российский военнослужащий в беседе с военкором RT Романом Косаревым рассказал об издевательствах, которые пережили военные в украинском плену.