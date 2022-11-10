В ЛНР сообщили о ранении шести мирных жителей при обстреле Кременной

Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле Кременной со стороны ВСУ.

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей», — говорится в заявлении.

Также был повреждён одноэтажный жилой дом.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в ДНР, в результате чего погиб мирный житель и одна женщина получила ранения.