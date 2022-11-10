В ЛНР сообщили о ранении шести мирных жителей при обстреле Кременной
Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей», — говорится в заявлении.
Также был повреждён одноэтажный жилой дом.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в ДНР, в результате чего погиб мирный житель и одна женщина получила ранения.