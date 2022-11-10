Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб мирный житель, ещё одна жительница получила ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, атака пришлась на одну из квартир жилого многоэтажного дома.

«Погиб мужчина 2002 года рождения», — написал Кулемзин.

Пострадавшая женщина госпитализирована, добавил он.

Ранее штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.