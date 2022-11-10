Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ
По его словам, атака пришлась на одну из квартир жилого многоэтажного дома.
«Погиб мужчина 2002 года рождения», — написал Кулемзин.
Пострадавшая женщина госпитализирована, добавил он.
Ранее штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.