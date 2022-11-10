Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал в санкционный список Польши
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в списке, который ведёт МВД Польши, отмечается, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, а его активы в случае обнаружения подлежат заморозке.
Командир спецназа «Ахмат» также находится под санкциями Великобритании, но при этом не включён в санкционный список ЕС.
15 сентября стало известно, что США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.
Сам Кадыров заявил, что по числу введённых в отношении него санкций со стороны западных стран может претендовать на внесение его имени в Книгу рекордов Гиннесса.