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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал в санкционный список Польши

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В санкционный перечень Польши попал командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал в санкционный список Польши
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в списке, который ведёт МВД Польши, отмечается, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, а его активы в случае обнаружения подлежат заморозке.

Командир спецназа «Ахмат» также находится под санкциями Великобритании, но при этом не включён в санкционный список ЕС.

15 сентября стало известно, что США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. 

Сам Кадыров заявил, что по числу введённых в отношении него санкций со стороны западных стран может претендовать на внесение его имени в Книгу рекордов Гиннесса.

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