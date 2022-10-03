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Кадыров заявил, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций против него

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по числу введённых в отношении него санкций со стороны западных стран может претендовать на внесение его имени в Книгу рекордов Гиннесса.
Кадыров заявил, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций против него
  • Gettyimages.ru

Глава Чечни рассказал, что решил посчитать количество введённых против него рестрикций.

«Начиная с 2011 года против меня введено как минимум 70 ограничений», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, данное количество превышает число санкций в отношении президентов Белоруссии и Сирии Александра Лукашенко и Башара Асада, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет. Только, как видите, ничего не получается», — отметил он.

Кадыров также заявил о своих планах подать заявку на внесение в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы «труды» Запада не прошли бесследно.

Ранее глава новозеландского МИД Наная Махута заявила о новых санкциях против 19 россиян, в том числе Кадырова, из-за российской спецоперации на Украине.

15 сентября стало известно, что США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

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