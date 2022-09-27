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МИД Новой Зеландии заявил о санкциях против Кадырова и ещё 18 россиян

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Глава новозеландского МИД Наная Махута заявила о новых санкциях против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, из-за российской спецоперации на Украине.
МИД Новой Зеландии заявил о санкциях против Кадырова и ещё 18 россиян
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Также сообщается, что в санкционный лист, кроме Кадырова, внесены федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России и, как утверждается, родственники российского президента.

«Украина ясно даёт знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, — это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем», — говорится в сообщении Махуты на сайте правительства.

Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что правительство страны рассматривает возможность высылки посла России в связи с конфликтом на Украине.

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