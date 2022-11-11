В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрелов ВСУ за сутки

Один мирный житель погиб, ещё двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и ещё два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Розовка.