В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Розовка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Константиновка — населённый пункт Розовка (Шахтёрский район): выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале ведомства. Также сообщается, что ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по направлению Новомихайловка — Докучаевск. Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Докучаевск, выпустив 14 снарядов калибра 152 мм.