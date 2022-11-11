В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Константиновка — населённый пункт Розовка (Шахтёрский район): выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по направлению Новомихайловка — Докучаевск.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Докучаевск, выпустив 14 снарядов калибра 152 мм.