Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск

ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Докучаевск, выпустив 14 снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по направлению Красногоровка — город Донецк (Кировский и Петровский районы) и три снаряда по направлению Новомихайловка — Докучаевск.

Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибра 152 мм и пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.