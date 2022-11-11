Узнать больше

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск

Короткая ссылка
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Докучаевск, выпустив 14 снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по направлению Красногоровка — город Донецк (Кировский и Петровский районы) и три снаряда по направлению Новомихайловка — Докучаевск.

Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибра 152 мм и пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить