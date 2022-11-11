Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по направлению Красногоровка — город Донецк (Кировский и Петровский районы) и три снаряда по направлению Новомихайловка — Докучаевск.
Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибра 152 мм и пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.