СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Макеевку

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибра 152 мм и пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Гольмовский. Выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также в сообщении сказано, что ВСУ выпустили пять снарядов по направлению населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н).

Ранее стало известно, что депутаты «Единой России», в том числе секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, попали под обстрел в Луганской Народной Республике. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Кроме того, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские военные выпустили семь ракет из РСЗО по Лисичанску.