СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Макеевку
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Гольмовский. Выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также в сообщении сказано, что ВСУ выпустили пять снарядов по направлению населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н).
Ранее стало известно, что депутаты «Единой России», в том числе секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, попали под обстрел в Луганской Народной Республике. По имеющимся данным, никто не пострадал.
Кроме того, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские военные выпустили семь ракет из РСЗО по Лисичанску.