Офицер бригады ДНР: бои на Авдеевском направлении идут около села Опытное

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости о ситуации на Авдеевском направлении.

«У нас была задача выйти к южной окраине населённого пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции», — сказал он.

Также, по его слова, военные закрепились у южного края посёлка Водяное.

Ранее сообщалось, что на южной окраине Авдеевки в ДНР артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских военных при взаимодействии беспилотника и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».