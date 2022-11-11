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Офицер бригады ДНР: бои на Авдеевском направлении идут около села Опытное

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Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости о ситуации на Авдеевском направлении.
Офицер бригады ДНР: бои на Авдеевском направлении идут около села Опытное
  • РИА Новости

«У нас была задача выйти к южной окраине населённого пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции», — сказал он.

Также, по его слова, военные закрепились у южного края посёлка Водяное.

Ранее сообщалось, что на южной окраине Авдеевки в ДНР артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских военных при взаимодействии беспилотника и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».

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