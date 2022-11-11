Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов»
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район)», — говорится в сообщении.
Всего было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град».
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Розовка.