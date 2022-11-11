Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов»

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град».

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район)», — говорится в сообщении.

Всего было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населённому пункту Розовка.