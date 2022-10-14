Есть погибшие и раненые: СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела посёлка Октябрьского в Белгородской области, который произошёл 13 октября. По данным ведомства, в ходе обстрела подорван склад с боеприпасами. В СК уточнили, что есть погибшие и пострадавшие. Наряду с этим в результате обстрелов ещё одного района области обломки упали в районе железной дороги, движение поездов приостановлено.

Уголовное дело после обстрела Белгородской области

Следственный комитет РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Украиной территории Белгородской области.

«В посёлке Октябрьском Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Вместе с тем количество пострадавших не уточняется.

В ведомстве также сообщили, что российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. По информации СК, обломки упали в районе железной дороги. В результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что 13 октября в результате обстрела ВСУ территории Белгорода повреждён жилой многоквартирный дом. В этом инциденте никто не пострадал.

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Предотвращение теракта у школы в Мелитополе

В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы. Как сообщает РИА Новости, речь идёт о двух сотрудниках Главного управления разведки Украины.

По словам одного из задержанных, он заминировал учебное заведение, положив взрывчатку под окна. Вместе с тем он заявил, что в ГУР остались недовольны выполненной работой.

«Со мной связались, сказали, что разорвалось очень плохо: никто не пострадал, даже окна не выбило. Я знал, что там дети», — сказал он.

Позднее, сообщил задержанный, сотрудники ГУР предложили ему взять ещё одного сообщника. Тот, в свою очередь, рассказал силовикам, что группе поручили во время референдума ликвидировать сотрудника избирательной комиссии. Попытка этого покушения оказалась неудачной, после чего, по словам задержанных, их попытались ликвидировать кураторы из ГУР.

«Когда они выходили на связь, неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу. Они угрожают, напоминая, что могут добраться до твоей семьи», — сказал РИА Новости один из задержанных.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, утром 14 октября сообщило о 72 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник применял реактивные системы залпового огня «Град», миномёты калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм. В общей сложности за сутки выпущен 281 боеприпас.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Докучаевск и другие. В результаты обстрелов погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Повреждены 27 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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В свою очередь, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что за истекшие сутки в республике не зафиксировано обстрелов по населённым пунктам.

Вместе с тем Марочко привёл несколько сообщений о ситуации в зоне специальной военной операции. По его словам, в ходе освобождения населённого пункта Артёмовск (ДНР) выявлены многочисленные минирования гражданской инфраструктуры.

«СВУ установлены также в подвальных помещениях в жилых кварталах, где укрывались мирные граждане», — написал Марочко в Telegram.

Кроме того, по его словам, в район Артёмовска прибыла группа, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты. Как сообщает Марочко, группе приказано препятствовать оставлению позиций другими подразделениями ВСУ, а также запугивать местных жителей, придерживающихся пророссийских взглядов.

МИД РФ — о риске вовлечения США в конфликт на Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вовлечение США в конфликт на Украине повышает риск столкновения ядерных держав.

Дипломат провёл параллели с Карибским кризисом 1962 года, отметив, что «сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски».

«Чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооружённое столкновение крупнейших ядерных держав», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, такое развитие событий чревато «катастрофическими последствиями».