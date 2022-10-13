«Был громкий взрыв, и сразу стало темно от пыли»: что известно о повреждении жилого дома в Белгороде после обстрела ВСУ

В Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ повреждён многоквартирный жилой дом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал, а здание не получило критических повреждений. По его словам, после заключения экспертов можно будет приступить к восстановительным работам. Жители пострадавшего дома временно эвакуированы в гостиницы, а также к родственникам и друзьям.

Многоэтажный жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате работы систем противовоздушной обороны. Информацию об этом подтвердили губернатор региона Вячеслав Гладков и мэр города Антон Иванов.

Вскоре после инцидента Гладков заявил, что на место ЧП прибыли начальник ГУ МЧС региона Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, белгородский мэр Антон Иванов и сотрудники оперативных и медицинских служб.

Иванов, в свою очередь, сделал заявление с места событий. По его словам, ЧП произошло около 12:40 по адресу ул. Губкина, 42г. Мэр сообщил, что на дом после работы ПВО «упал неопознанный объект». Помимо дома, повреждения получили два автомобиля. Иванов добавил, что все оперативные службы провели поквартирный обход и эвакуацию жителей.

Позднее Гладков подтвердил, что в результате повреждения дома никто не пострадал. По его словам, нанесённый зданию урон оказался некритическим.

«Разрушения серьёзные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», — написал Гладков.

Он также сообщил, что часть жителей пострадавшего дома уехали к родственникам. Не имеющих такой возможности, отметил Гладков, власти обеспечат всем необходимым.

Мэр города уточнил, что 18 человек разместили в гостинице, обеспечив питанием. Как заявил Иванов, ещё три человека прибудут в гостиницу позднее, остальные жители решили остаться у родственников и друзей.

Кроме того, по словам главы Белгорода, на месте происшествия продолжает работать оперативный штаб, в который можно обратиться с разными вопросами.

«В основном жители волнуются об оставшихся в квартирах необходимых вещах, домашних питомцах, медикаментах. К каждой ситуации подходим индивидуально. Возле оперштаба развёрнут пункт питания. На месте работают волонтёры», — пояснил Иванов.

Корреспонденты Ruptly пообщались с жителями повреждённого дома. По словам очевидцев, из-за опавшей в результате попадания в дом пыли резко стало темно.

«Я услышала громкий звук. Сразу обрубилось электричество, с крыши всё посыпалось прямо на мой балкон. Я испугалась», — рассказала одна из жительниц дома.

«Дом содрогнулся очень сильно, был громкий взрыв, и сразу стало темно от пыли. Посыпались стёкла», — сказала другая проживающая в доме женщина.

Также губернатор региона сообщил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, расположенного в нескольких километрах от пострадавшего дома. Кроме того, обстрел со стороны Украины зафиксирован в другой части области. По словам Гладкова, под огнём оказалось село Красное в Шебекинском городском округе.

Как отметил глава региона, в этом инциденте также нет пострадавших, однако разрушения выявлены на территории расположенной рядом школы. Учащиеся в момент ЧП находились на дистанционной форме обучения. Отметим, что 10 октября глава региона объявил о соответствующем решении в отношении ряда школ и вузов региона сроком на две недели.

Белгород на протяжении нескольких месяцев неоднократно обстреливался со стороны Украины. В частности, 12 октября в городе работала система ПВО. В предшествующий этому день, 11 октября, в результате обстрела подстанции от электроэнергии были временно отключены около 2 тыс. человек.

Днём ранее, 10 октября, в результате обстрела погибла 74-летняя жительница села Шебекино, которая получила обширные осколочные ранения. В начале октября глава региона сообщил о гибели 48-летней женщины при обстреле села Головчино.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали ход частичной мобилизации в Белгороде. По сообщению пресс-службы оборонного ведомства, в городе «большинство граждан прибывают в военный комиссариат, не дожидаясь повесток».