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Рогов: Запорожская АЭС перейдёт с американского топлива на российское

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция перейдёт с американского топлива на российское. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов: Запорожская АЭС перейдёт с американского топлива на российское
  • РИА Новости

По его словам, ещё по решению властей Украины в работе энергоблоков ЗАЭС использовалось топливо американской компании, не соответствующее ни регламенту, ни техническим требованиям.

Рогов отметил, что станция возвращается к использованию российского топлива, уточнив, что речь идёт о тепловыделяющем элементе, который содержит ядерное топливо.

«Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо», — заявил он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после непродолжительного перерыва.

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