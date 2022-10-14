Рогов: Запорожская АЭС перейдёт с американского топлива на российское

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция перейдёт с американского топлива на российское. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ещё по решению властей Украины в работе энергоблоков ЗАЭС использовалось топливо американской компании, не соответствующее ни регламенту, ни техническим требованиям.

Рогов отметил, что станция возвращается к использованию российского топлива, уточнив, что речь идёт о тепловыделяющем элементе, который содержит ядерное топливо.

«Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо», — заявил он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после непродолжительного перерыва.