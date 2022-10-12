В МАГАТЭ сообщили о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
- AFP
«Наша команда на месте проинформировала меня, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено», — написал Гросси в своём Twitter.
Как сообщил гендиректор МАГАТЭ со ссылкой на оператора электростанции, отключение спровоцировал обстрел дальней подстанции.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.