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В МАГАТЭ сообщили о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после непродолжительного перерыва.
В МАГАТЭ сообщили о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
  • AFP

«Наша команда на месте проинформировала меня, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено», — написал Гросси в своём Twitter.

Как сообщил гендиректор МАГАТЭ со ссылкой на оператора электростанции, отключение спровоцировал обстрел дальней подстанции. 

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

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