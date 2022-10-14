Суд в Симферополе арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Киевский районный суд Симферополя.
Судебное заседание состоялось 13 октября.
Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
По данным СК, установлены личности 12 причастных к теракту на Крымском мосту.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.