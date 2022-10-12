В СК заявили об установлении личностей 12 причастных к теракту на Крымском мосту

Российские следователи заявили, что установили личности 12 причастных к теракту на Крымском мосту.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы.

Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.