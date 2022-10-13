Пушилин: ДНР увеличивает число систем ПВО

Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что республика увеличивает число систем ПВО.

«Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счёт его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.

Ранее Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР.