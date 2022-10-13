Узнать больше

Пушилин: ДНР увеличивает число систем ПВО

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что республика увеличивает число систем ПВО.
Пушилин: ДНР увеличивает число систем ПВО
  • РИА Новости

«Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счёт его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.

Ранее Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить