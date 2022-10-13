Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР

Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о снижении интенсивности обстрелов российского региона.

По его словам, интенсивность обстрелов снизилась благодаря адекватным ударам Вооружённых сил России.

«Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость, и, безусловно, это, конечно же, отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов Донецкой Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские боевики обстреляли школу №3 в городе.