В ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о прибытии в район Артёмовска ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, основной задачей группы является недопущение оставления позиций другими украинскими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения.

13 октября он заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.