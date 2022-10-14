В ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска
- AP
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, основной задачей группы является недопущение оставления позиций другими украинскими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения.
13 октября он заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.