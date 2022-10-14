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В ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о прибытии в район Артёмовска ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты.
В ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, основной задачей группы является недопущение оставления позиций другими украинскими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения.

13 октября он заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.

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