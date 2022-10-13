Марочко: украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — цитирует его РИА Новости.

Он связал это с низким морально-психологическим состоянием украинских военных, критическими потерями и утратой связи с командованием.

В начале октября Марочко сообщил, что союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».