Марочко: ВСУ начали активно экономить горючее

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.

«Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские войска уходят в хаотичном порядке, «многие дезертируют».

«Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР.