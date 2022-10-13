Марочко: ВСУ начали активно экономить горючее
- РИА Новости
«Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские войска уходят в хаотичном порядке, «многие дезертируют».
«Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — добавил он.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР.