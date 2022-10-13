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Марочко: ВСУ начали активно экономить горючее

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.
Марочко: ВСУ начали активно экономить горючее
  • РИА Новости

«Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские войска уходят в хаотичном порядке, «многие дезертируют».

«Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР.

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