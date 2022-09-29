«Уничтожены до 80 боевиков»: в Минобороны России сообщили о высокоточных ударах по лагерю иностранных наёмников

В результате удара ВКС по позициям подразделений иностранных наёмников уничтожены до 80 боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В оборонном ведомстве также заявили о поражении шести пунктов управления ВСУ и девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения. За сутки российские войска нанесли удары по 87 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника в 198 районах.

Российская авиация уничтожила до 80 наёмников из «Иностранного легиона», сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожены до 80 боевиков», — заявил Конашенков.

В Харьковской области российские войска поразили пункт временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ. В результате было уничтожено 70 украинских националистов и 14 единиц военной техники.

Благодаря скоординированным действиям авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику противника в 198 районах.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Представитель Минобороны также отметил, что российские войска продолжают уничтожать артиллерию противника.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили батарею РСЗО HIMARS в Днепропетровской области, уничтожили батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области, ликвидировали взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт» в ДНР.

Кроме того, по данным МО, в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях были уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков также сообщил, что за минувшие сутки ВКС России сбили истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24 воздушных сил Украины.

В свою очередь, российские средства ПВО уничтожили восемь БПЛА, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

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Обстановка на освобождённых территориях

Как сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ нанесли ряд ударов по населённым пунктам республики.

Так, в результате обстрела Лисичанска пострадало здание водоканала.

В ночь на 29 сентября из-за обстрелов украинскими националистами с применением РСЗО HIMARS населённого пункта Золотое-5 было повреждено здание Дома культуры.

В городе Сватово ВСУ разрушили жилой дом. В Кременной серьёзные повреждения были нанесены двум домам. В ходе обстрелов ВС Украины применяли РСЗО HIMARS.

Не менее напряжённая обстановка складывается в ДНР. За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории республики более 150 единиц различных боеприпасов.

На Донецком, Ясиноватском и Горловском направлениях боевики использовали снаряды калибрами 155, 152 и 122 мм. Помимо этого, они применили ракету AGM-88 HARM.

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Неспокойно и в Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что ранним утром в Мелитополе был совершён теракт. ВСУ подорвали самодельное взрывное устройство возле школы, напротив ТЦ «Палладиум». В результате был повреждён автомобиль, водитель получил лёгкие травмы.

«Жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо. СВУ было начинено поражающими элементами», — подчеркнул Рогов.

ВСУ нанесли удары и по Херсонской области. По информации администрации Новой Каховки, в результате ночного обстрела украинские националисты повредили магистральный газопровод. Аварийные бригады «Херсонгаза» вынуждены были перекрыть подачу газа. Без газоснабжения остались жители Новокаховского городского округа и Каховского района.

Власти региона также заявили, что в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске.