«В глазах потемнело, в ушах — звон»: 20-летняя жительница Донецка чудом выжила под обстрелами ВСУ

28 января 2015 года пригороды Донецка подверглись жесточайшим артиллерийским обстрелам. Новые жертвы и разрушения были зафиксированы в Петровском и Куйбышевском районах города. Среди пострадавших оказалась 20-летняя местная жительница, получившая ранение в грудь. Девушка рассказала RT, что произошло с ней в тот день, попросив не называть её имени.

Около шести часов вечера того дня она возвращалась с работы и зашла по пути домой за продуктами. Атака ВСУ застала её на обратном пути — в 50 метрах перед ней разорвался снаряд.

«Я почувствовала сильный удар в грудь. В глазах потемнело, в ушах — звон. Я не понимала, что происходит вокруг. Когда немного пришла в себя, решила вернуться обратно в магазин. Но перед глазами всё плыло, боль в груди усиливалась», — вспоминает пострадавшая в беседе с RT.

Несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие, девушка нашла в себе силы добраться до магазина, где покупатели и персонал оказали ей первую помощь и вызвали скорую.

Помимо раненной в грудь, в магазине была ещё одна пострадавшая — у неё было осколочное ранение в живот. Через час медики забрали обеих в больницу.

В тот же день врачи провели 20-летней уроженке Донецка операцию, и вскоре девушка смогла вернуться домой.

Дальнейшее лечение она проходила уже амбулаторно.