«В глазах потемнело, в ушах — звон»: 20-летняя жительница Донецка чудом выжила под обстрелами ВСУ
01 сентября 2022
RT

«В глазах потемнело, в ушах — звон»: 20-летняя жительница Донецка чудом выжила под обстрелами ВСУ

23 августа 2022 | 15:31

Глава ОНК Москвы заявил о необходимости трибунала над боевиками «Азова»

19 августа 2022 | 17:07

СК организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР

10 августа 2022 | 12:47

В ДНР заявили, что Горловка более пяти тысяч раз подверглась обстрелам с начала спецоперации

09 августа 2022 | 09:00

В Минюсте ДНР рассказали об условиях содержания украинских военнопленных

11 июля 2022 | 12:01

СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

08 июля 2022 | 16:23

Депутат Матвейчев прокомментировал снятие моратория на смертную казнь в ДНР

05 июля 2022 | 12:41

СК рассказал о фактах насильственного обращения с военнопленными на Украине

04 июля 2022 | 11:21

СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

29 июня 2022 | 14:12

Депутат Чепа поддержал идею создать международный трибунал по преступлениям Киева

27 июня 2022 | 23:02

Бастрыкин поручил завести дело на главу управления разведки Минобороны Украины

28 января 2015 года пригороды Донецка подверглись жесточайшим артиллерийским обстрелам. Новые жертвы и разрушения были зафиксированы в Петровском и Куйбышевском районах города. Среди пострадавших оказалась 20-летняя местная жительница, получившая ранение в грудь. Девушка рассказала RT, что произошло с ней в тот день, попросив не называть её имени.

Около шести часов вечера того дня она возвращалась с работы и зашла по пути домой за продуктами. Атака ВСУ застала её на обратном пути — в 50 метрах перед ней разорвался снаряд.  

«Я почувствовала сильный удар в грудь. В глазах потемнело, в ушах — звон. Я не понимала, что происходит вокруг. Когда немного пришла в себя, решила вернуться обратно в магазин. Но перед глазами всё плыло, боль в груди усиливалась», — вспоминает пострадавшая в беседе с RT. 

Несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие, девушка нашла в себе силы добраться до магазина, где покупатели и персонал оказали ей первую помощь и вызвали скорую.  

Помимо раненной в грудь, в магазине была ещё одна пострадавшая — у неё было осколочное ранение в живот. Через час медики забрали обеих в больницу. 

В тот же день врачи провели 20-летней уроженке Донецка операцию, и вскоре девушка смогла вернуться домой.

Дальнейшее лечение она проходила уже амбулаторно.