«Удары по подразделениям»: в МО РФ заявили о потере ВСУ более 220 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли более 220 военнослужащих за сутки в ходе боёв на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Николаевской области поражены пункты временной дислокации ВСУ и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, на которых хранилось более 1,5 тыс. снарядов для РСЗО, в том числе более 200 ракет для американских систем HIMARS.

Украинские войска продолжают попытки закрепиться на отдельных участках фронта на Николаево-Криворожском направлении и несут потери. Об этом в ходе брифинга 5 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как подчеркнули в Минобороны, российские авиация, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ.

«Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 220 военнослужащих», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Наряду с этим российские войска поразили высокоточным оружием пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады в Николаевской области. Как заявили в Минобороны РФ, в Херсонской области Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-8.

Кроме того, уничтожены располагавшиеся в Николаевской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранилось более 1,5 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе более 200 ракет для систем HIMARS производства США.

Между тем авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова уничтожены более 30 националистов и десять единиц автомобильной техники.

Наряду с этим на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожены до 20 и ранены более 50 военнослужащих ВСУ.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ на территории ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах.

Кроме того, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, а также в Харьковской и Херсонской областях. Отмечается, что в Харьковской области также уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS.

Средства ПВО сбили пять беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2, а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Помимо этого, в воздухе перехвачено 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Ситуация на ЗАЭС

В Минобороны РФ отметили, что Киев продолжил попытки провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), несмотря на присутствие на объекте экспертов МАГАТЭ.

По данным ведомства, 4 сентября ВСУ применили ударный беспилотник в районе АЭС. Благодаря действиям российских средств радиоэлектронной борьбы аппарат потерял управление и упал в километре от станции.

Вместе с тем в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара, расположенного неподалёку от ЗАЭС. Выпущено шесть снарядов.

«Подразделения ВСУ подавлены ответным огнём российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», — заключили в ведомстве.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Работа миссии МАГАТЭ

В администрации Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Рогова, на станции остались два наблюдателя.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Украинская сторона продолжает систематические обстрелы объекта. В результате осмотра станции генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности Запорожской АЭС.

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3 сентября в Минобороны РФ заявили о неудавшейся попытке украинских сил захватить объект прямо во время визита миссии МАГАТЭ. В оборонном ведомстве сообщили, что вечером 2 сентября десант ВСУ численностью до 250 человек планировал провести высадку на побережье Каховского водохранилища, однако после ударов российской авиации, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок, украинский транспорт развернулся и ушёл на подконтрольное Киеву побережье.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Украинские войска продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР). Утром 5 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за предшествующие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 40 раз, выпустив 199 единиц различных боеприпасов.

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При обстрелах противник применил реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», а также артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм.

Были обстреляны Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Михайловка, Макеевка и другие населённые пункты. Ранения получили четыре мирных жителя ДНР, повреждено 18 домостроений.

В Народной милиции ДНР сообщили, что силы Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными за сутки уничтожили до 40 человек личного состава противника, два украинских танка, два бронетранспортёра, один грузовой автомобиль и две единицы специальной автомобильной техники.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тем временем заявили, что за сутки военные республики уничтожили до 55 человек личного состава противника, четыре бронетранспортёра и шесть единиц специальной автомобильной техники.