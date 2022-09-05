Минобороны России заявило об уничтожении более 30 националистов «Кракена» силами ВКС

В Минобороны России заявили, что российские ВКС высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования «Кракен» в районе Харькова.

По данным российского ведомства, более 30 националистов нацбатальона «Кракен» были уничтожены авиаударом ВКС России. Вместе с боевиками было уничтожено также 10 единиц автомобильной техники.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении более 220 боевиков Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за сутки.

1 сентября сообщалось, что бойцы украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли выживших при провальной попытке контрнаступления на Харьковском направлении солдат.