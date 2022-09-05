Минобороны России: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 220 военных ВСУ

В Минобороны России заявили об уничтожении более 220 боевиков Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за сутки.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 220 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 110 боевиков сосредоточенными ударами в Харьковской области и в ДНР.