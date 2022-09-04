ВС России уничтожили 110 боевиков сосредоточенными ударами в Харьковской области и в ДНР
- РИА Новости
Удары были нанесены по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад.
«Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», — добавили в Минобороны.
Вместе с этим ведомство отметило, что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
Так, за последние сутки ВСУ потеряли там более 150 военнослужащих.