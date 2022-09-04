военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВС России уничтожили 110 боевиков сосредоточенными ударами в Харьковской области и в ДНР

Короткая ссылка
Армия России нанесла сосредоточенные удары по позициям подразделений ВСУ в Гусаровке (Харьковская область) и Адамовке (ДНР), в результате ликвидированы 110 боевиков, сообщило Министерство обороны.
ВС России уничтожили 110 боевиков сосредоточенными ударами в Харьковской области и в ДНР
  • РИА Новости

Удары были нанесены по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад.

«Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», — добавили в Минобороны.

Вместе с этим ведомство отметило, что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.

Так, за последние сутки ВСУ потеряли там более 150 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить