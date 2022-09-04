МО России: за сутки ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 150 человек

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, за последние сутки ВСУ потеряли там более 150 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

Отражая атаки, авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, отметило ведомство.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП Bradley производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, в районе Романовки в Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.

В настоящее время попытка наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении продолжается, несмотря на значительные потери ВСУ, сообщил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

По его мнению, цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.