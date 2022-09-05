Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября

Миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Делегация 5 сентября ещё работает, после чего её миссия завершается, они 6 сентября уезжают», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, представителям миссии оказали всяческое содействие. Он отметил, что в Запорожской области заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на Запорожской АЭС.

Рогов рассказал, что сейчас на АЭС находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.

При этом он добавил, что пока нет чёткого понимания, останутся ли представители агентства на АЭС на постоянной основе.

Ранее Рогов заявил, что специалисты МАГАТЭ планируют уехать с Запорожской АЭС 6 сентября, но могут и продлить своё пребывание на станции.