Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября
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«Делегация 5 сентября ещё работает, после чего её миссия завершается, они 6 сентября уезжают», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, представителям миссии оказали всяческое содействие. Он отметил, что в Запорожской области заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на Запорожской АЭС.
Рогов рассказал, что сейчас на АЭС находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.
При этом он добавил, что пока нет чёткого понимания, останутся ли представители агентства на АЭС на постоянной основе.
Ранее Рогов заявил, что специалисты МАГАТЭ планируют уехать с Запорожской АЭС 6 сентября, но могут и продлить своё пребывание на станции.