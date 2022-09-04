Рогов: миссия МАГАТЭ может продлить своё пребывание на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ планируют уехать с Запорожской АЭС 6 сентября, но могут и продлить своё пребывание на станции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Касательно миссии: она в рабочем порядке находится у нас до 5-го числа. То есть завтра они ещё работают, а 6-го выдвигаются. Это пока предварительно», — приводит РИА Новости слова Рогова в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, МАГАТЭ может продлить своё пребывание на АЭС или оставит несколько человек для дальнейшего наблюдения за ситуацией.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.