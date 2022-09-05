В МИД заявили о праве ЛНР, ДНР и регионах Украины попросить Россию помочь с референдумами
«Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН... ОБСЕ, а также на двусторонней основе», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Как ранее сообщил мэр Бердянска Александр Сауленко, референдум о статусе города и освобождённой территории Запорожской области запланирован на сентябрь.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сказал, что в регионе подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума.
В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.