В МИД заявили о праве ЛНР, ДНР и регионах Украины попросить Россию помочь с референдумами

Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вправе обратиться к России или другим странам и международным организациям за помощью в отношении проведения референдумов, заявил посол по особым поручениям российского МИД Владимир Чуров.

«Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН... ОБСЕ, а также на двусторонней основе», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Как ранее сообщил мэр Бердянска Александр Сауленко, референдум о статусе города и освобождённой территории Запорожской области запланирован на сентябрь.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сказал, что в регионе подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума.

В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.