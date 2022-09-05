Рогов заявил, что киевские политики понесут наказание за угрозы в адрес мирного населения
По его словам, высказывания таких представителей власти продиктованы их бессильной злобой.
«Режим Зеленского и его пособники должны чётко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жёсткое наказание», — заявил Рогов РИА Новости.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.
В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.
В МИД России также заявили о праве ЛНР, ДНР и регионов Украины попросить Россию помочь с референдумами.