военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов заявил, что киевские политики понесут наказание за угрозы в адрес мирного населения

Короткая ссылка
Угрожающие жителям Запорожской области украинские политики понесут самое жестокое наказание, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, высказывания таких представителей власти продиктованы их бессильной злобой.

«Режим Зеленского и его пособники должны чётко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жёсткое наказание», — заявил Рогов РИА Новости.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.

В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.

В МИД России также заявили о праве ЛНР, ДНР и регионов Украины попросить Россию помочь с референдумами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить