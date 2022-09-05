Рогов заявил, что киевские политики понесут наказание за угрозы в адрес мирного населения

Угрожающие жителям Запорожской области украинские политики понесут самое жестокое наказание, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, высказывания таких представителей власти продиктованы их бессильной злобой.

«Режим Зеленского и его пособники должны чётко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жёсткое наказание», — заявил Рогов РИА Новости.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.

В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.

В МИД России также заявили о праве ЛНР, ДНР и регионов Украины попросить Россию помочь с референдумами.