«Безуспешные попытки закрепиться»: в Минобороны РФ сообщили о новых потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

За сутки боёв украинская сторона потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 150 человек, 11 танков и свыше 15 боевых машин пехоты, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, ВСУ продолжают предпринимать безуспешные попытки закрепиться на этом направлении. В Минобороны также рассказали подробности неудавшейся попытки Киева захвата ЗАЭС, которая должна была состояться 1 сентября во время визита миссии МАГАТЭ.

Украинские войска продолжают предпринимать безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках фронта на Николаево-Криворожском направлении и несут существенные потери в личном составе и технике, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил в ходе брифинга 4 сентября официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские авиация, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП Bradley производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих», — заявил Конашенков.

Кроме того, российские истребители сбили в Николаевской области штурмовик Су-25 украинских войск. Высокоточным оружием ВКС уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска (ДНР). В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Удары также были нанесены по позициям 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР — уничтожены 110 боевиков. Также в районе населённого пункта Курахово (ДНР) в результате удара высокоточным оружием по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидированы до 50 человек.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штабы националистического формирования «Кракен», 65-й и 66-й механизированной бригад, 57 артиллерийских подразделений, а также живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Уничтожено три склада боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников в Харьковской области и ДНР и перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области. Кроме того, перехвачено семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре боеприпаса HIMARS.

Наступление союзных сил в ДНР

Комментируя ситуацию на фронте, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР. По словам Кадырова, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.

«Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрылённый противник раскрыл все свои позиции... Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — написал Кадыров в Telegram.

Ситуация на Запорожской АЭС

По данным Минобороны РФ, украинская сторона продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В ведомстве заявили, что 3 сентября ВСУ применили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами для ударов по территории ЗАЭС.

«Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более 1,5 км от периметра безопасности станции», — сообщил генерал-лейтенант Конашенков.

Он добавил, что радиационная обстановка в районе станции остаётся в норме.

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В Минобороны РФ также обнародовали подробности запланированной Киевом и его западными кураторами попытки захвата ЗАЭС, которая должна была состояться 1 сентября. По данным ведомства, украинская сторона намеревалась сообщить мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева в присутствии миссии МАГАТЭ.

Соответствующее заявление предстояло сделать специально отобранным и подготовленным «представителям СМИ» с Украины, из США и Великобритании, заявили в ведомстве. Отмечается, что с этой целью Киев присоединил к кортежу МАГАТЭ автомобили с украинскими и западными журналистами.

Как подчеркнули в МО, попытка провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, поскольку доступ на ЗАЭС осуществлялся в строгом соответствии со списками, в которых не было представителей СМИ, сопровождавших кортеж МАГАТЭ.

«С учётом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались», — сообщили в Минобороны.

В то же время по просьбе секретариата организации для освещения работы миссии на объекте Россия обеспечила приезд более 60 представителей СМИ, прибывших из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

«Прибывшие в Энергодар журналисты данного пула оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара», — подытожили в ведомстве.