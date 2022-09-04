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Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» и второй корпус Народной милиции ЛНР начали масштабное наступление на территории ДНР.
Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
  • РИА Новости

«В Донецкой Народной Республике спецназ «Ахмат» и второй корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, продвижение идёт в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.

Он отметил, что взятая в тактических целях пауза полностью себя оправдала.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

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