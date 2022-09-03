Кадыров: в Чечне завершено формирование нового мотострелкового полка
- РИА Новости
«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram-канале.
Отмечается, что полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии.
Глава республики добавил, что военнослужащие могут с сегодняшнего дня приступить к полноценному несению службы.
Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.