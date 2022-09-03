Кадыров: в Чечне завершено формирование нового мотострелкового полка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе завершено формирование нового мотострелкового полка.

«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии.

Глава республики добавил, что военнослужащие могут с сегодняшнего дня приступить к полноценному несению службы.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.