военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кадыров: в Чечне завершено формирование нового мотострелкового полка

Короткая ссылка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе завершено формирование нового мотострелкового полка.
Кадыров: в Чечне завершено формирование нового мотострелкового полка
  • РИА Новости

«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии.

Глава республики добавил, что военнослужащие могут с сегодняшнего дня приступить к полноценному несению службы.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить